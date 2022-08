￼Con proyecciones, talleres y conferencias, celebrará Cineteca Mexiquense su cuarto aniversario

Del 23 al 28 de agosto, la Cineteca Mexiquense estará celebrando su cuarto aniversario y lo hará con una selección oficial de películas que se proyectarán a lo largo de la próxima semana. La programación estará conformada por filmes de diversos países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Grecia, Alemania y por supuesto México.

(Foto: cortesía).

Entre las películas programas están grandes clásicos del cine internacional, así como cine independiente. En entrevista para Así Sucede, Noé Tovar, director de la Cineteca Mexiquense, explicó que habrán funciones dirigidas para diversos tipos de público, desde filmes infantiles hasta cine de arte.

“En este ciclo de celebración se vienen películas muy buenas. Por ejemplo, vamos a seguir teniendo en cartelera ‘Crímenes del futuro de David Cronenberg; vamos a tener la película ganadores del Festival de Cannes, me refiero a ‘Drive my car’, estas dos películas no llegaron a ninguna sala de cine en el estado de México más que a la Cineteca Mexiquense, entonces es una gran oportunidad para poder apreciar estos filmes, filmes de arte que tienen que ver con un público más afín a lo que es una cineteca. Pero también tendremos películas de corte un poquito más comerciales como por ejemplo las películas infantiles que están pensadas justamente para que los niños sigan disfrutando de sus vacaciones”, señaló.

“Crímenes del futuro”, “Drive my car” y “Sound of metal”, serán algunos títulos que se proyectarán en el marco de la celebración de la Cineteca Mexiquense en la que el cine mexicano no puede faltar y se hará presente con películas como “El castillo de la pureza” del director Arturo Ripstein; “Río escondido”, película dirigida por Emilio Fernández; así como una selección de cortometrajes con apoyo de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Además de las proyecciones, la Cineteca Mexiquense tendrá también una serie de actividades complementarias que incluyen conversatorios y un taller. Por ejemplo, el jueves 25 de agosto se llevará a cabo el conversatorio con Carlos Cortés, mexicano ganador del Premio Oscar en la categoría Mejor Sonido por su trabajo en “Sound of metal” en 2021. El mexicano hablará sobre cómo fue la edición de sonido con la que obtuvo la estatuilla dorada. La actividad dará comienzo a las seis de la tarde y será con entrada libre.

De igual forma, del jueves 25 al domingo 28 de agosto, la Cineteca Mexiquense impartirá el Taller Restauración de Archivos Fílmicos, el cual estará a cargo de Nina Guiss, cineasta y restauradora fílmica. En este taller, los asistentes conocerán cómo presentar y restaurar material fílmico, así como digitalizar videos caseros que fueron grabados aún en cinta. Es importante mencionar que esta actividad se realizará los dos primeros días en la Cineteca Mexiquense y los siguientes dos días en el Centro de Convenciones Estados de México, pues será una actividad que se incluya en la programación de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Para formar parte de este taller es necesario escribir a las redes sociales de la cineteca para inscribirse, ya que el cupo es limitado.

Finalmente, Noé Tovar indicó que a la matiné de la próxima semana dará comienzo todos los días a las 12:30 horas con proyecciones de películas como “Atlético San Pancho”; “El camino hacia El Dorado”; “Volver al futuro”; “Los aristogatos” y “Ready player one: comienza el juego”, cada una de estas funciones tendrá entrada libre a excepción de la función del domingo 28 de agosto que corresponde a la película “La historia sin fin”. La cartelera completa de la semana correspondiente del martes 23 al domingo 28 de agosto se dará a conocer en los próximos días.

