￼Lourdes Ponce participará en el Maratón de la CDMX 2022

La atleta del Estado de México Lourdes Ponce Juárez, de 24 años, quien tuvo una destaca actuación en los Juegos Sordolímpicos de Brasil 2022 logrando una medalla de oro y plata con lo que ha significado posicionarse en la élite nacional e internacional, tendrá su próxima competencia en el Maratón de la CDMX como parte de su preparación a Japón 2025.

(Foto: Arturo Pérez).

«Los Juegos Sordolímpicos los disfrute mucho estuvieron geniales, momentos como estos recordaré toda mi vida», dijo la joven atleta de la ciudad de Toluca.

«Doy gracias a Dios y a la vida por permitirme disfrutar lo que tanto me gusta, me siento feliz pero no satisfecha, me queda claro que hay mucho por seguir trabajando», añadió

Ponce Juárez señaló que» no soy una mujer conformista, si pude lograr dos medallas Sordolímpicos esto me motiva, me da fuerza y ganas de seguir luchando para que vengan más triunfos, me siento orgullosa de mi porque es algo que yo he trabajado, gracias a mi esfuerzo a diario, apesar de que la fama tiene cosas positivas y negativas estoy feliz con lo que he logrado».

En relación a sus próximas competencias, ella no se detiene, pues tiene su mente puesta en el proceso rumbo a los próximos Juegos Sordolímpicos a celebrarse en Japón en el 2025. Así que el próximo 28 de agosto del año en curso participará en el Maratón de la CDMX.

“Quiero seguir triunfando, seguir representando a México y ser un ejemplo para todos los niños sordos del Estado de México, para que se puedan integrar a la sociedad”, expresó

Finalmente, reconoció que no se cansará de agradecerle a su entrenador Martín Sánchez todo su apoyo y motivación a ser cada vez mejor.

«Gracias a mi madre Sara Juárez que es el ejemplo de nunca rendirme, quien me ha visto sufrir, pero motivándome a seguir en lo que me gusta y quiero. Siempre me ha apoyado junto con mi padre, me enseñaron a luchar por lo que anhelo y llevar siempre una gran humildad», concluyó.

