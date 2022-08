￼Por “Fiesta del Cine”, salas mexicanas de cine cobrarán 29 pesos la entrada

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) anunció que por primera vez en México se realizará la “Fiesta del Cine”, una iniciativa que tiene como objetivo incentivar al público acudir a las salas de cine y con ello recuperar la asistencia que se tenía antes de la pandemia.

Foto: CANACINE.

Cabe aclarar que la “Fiesta del Cine” es una iniciativa que surgió hace algunos años y que han adoptado diversos países como Francia, Chile, Argentina y España y que consiste en reducir por algunos días el costo a las salas de cine.

En México, la “Fiesta del Cine” se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre, a lo largo de esos tres días complejos como Cinépolis, Cinemex, Cinedot; Cinetop; Cinebox; Citicinemas; tendrán entradas con un costo de 29 pesos para todas las películas en cartelera en salas tradicionales de la república mexicana. Además, habrán descuentos en sus dulcerías.

Las salas denominadas IMAX; Dolby Atmos; 3D y 4D se sumarán a la “Fiesta del cine” con acceso de 49 pesos. En tanto, las salas con formato VIP y Platino también tendrán un costo especial el cual será de 69 pesos.

El público podrá ver películas como “Vértigo”; “Lecciones para canallas”; “La chica salvaje”; “Spideman no way home: The more fun stuff versión”; “Mi dulce monstruo” y “El sastre de la magia”, estrenos que corresponden a la semana en que se realizará la “Fiesta de cine”. Además, en cartelera continuarán “¡NOP!”, “After: amor infinito”; “Dragon Ball Super: Super Hero” y “Escalera al infierno”.

