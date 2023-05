10 de mayo, ofrenda a la mujer donde nació la vida

El diez de mayo es una fecha recordada por los mexicanos como una de las celebraciones más importantes, y un día para consentir a mamá, con un abrazo, una canción, un obsequio, un detalle, una sonrisa, o la simple presencia pues ante la ausencia, ante la ausencia también se puede transformar esa alegría en melancolía en tristeza en recuerdos… Pero eso sí, cuidado con la forma de recordarla, porque también los ánimos se pueden alterar entre los mexicanos.

Hay diferentes maneras para poder recordar a mamá, algunos les regalan obsequios muy caros que van desde los 500 o más pesos, otros, simplemente les obsequian tal vez alguna flor en papel, tal vez un simple dibujo, tal vez una simple caricia, pero siempre, siempre con el cariño para disfrutar a una de las personas que le criaron, que crecieron, que amamantaron, y que le enseñaron los valores a los hijos.

Y los hijos tratan siempre de recordar a sus madres, a su manera, ya sea en casa si están lejos, y otros, acuden a los panteones donde se encuentran sus restos porque ella… Ella ya no está presente, se ven las miradas tristes, se ven las flores, los ramos, los arreglos, e incluso, lágrimas en los rostros.

Pero también se ven esos recuerdos, esos recuerdos que dejaron en su infancia, en su adolescencia, en la juventud, incluso, cuando fueron adultos, y aunado a ello, también se ven a mujeres, madres que están recordando a sus hijos, a sus hijos que se adelantaron, a los hijos que ya no están con ellas, a los hijos que ya no les pueden sonreír, a los hijos que ya no les dan caricias, a los hijos que ya no pueden cargar entre sus brazos.

El 10 de mayo simple y sencillamente se puede resumir en un obsequio como ofrenda a la mujer donde nació la vida, ya sea con 12 rosas, ya sea en un ramillete… o simplemente con una lágrima melancólica.

