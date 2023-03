14 hospitales del IMSS entre los mejores del mundo de acuerdo con ranking

El trabajo del personal de salud, estrategias como la formación y contratación de médicas y médicos especialistas, así como la recuperación de servicios después de la pandemia de COVID-19, permiten que hoy 14 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ubiquen entre los mejores del ranking mundial, de acuerdo con la revista NewsWeek, destacó el director general, Zoé Robledo.

Zoé Robledo aseguró que estos resultados “se lo debemos a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, técnicos, asistentes médicas, conductores de ambulancia” (Foto: Especial).

Resaltó que de los hospitales que están en la lista mundial, 58 son mexicanos y, de esos, 14 son del Seguro Social, es decir, uno de cada cuatro del listado son del IMSS; además, los Centros Médicos Nacionales Siglo XXI y La Raza se ubican en el top 5; el primero en tercer lugar, el segundo en la quinta posición.

Dijo que es una evaluación que se hace de manera externa y se toman en cuenta aspectos como nivel de atención, calidad, investigación, innovación y consistencia.

“Es una verificación internacional en la que nosotros no intervenimos, este año se aplicó una encuesta a los usuarios, a los derechohabientes del IMSS y ellos son los que están validando esta información”, refirió.

Zoé Robledo aseguró que estos resultados “se lo debemos a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, laboratoristas, técnicos, asistentes médicas, conductores de ambulancia”.

Informó que otras unidades médicas que aparecen con buenas calificaciones en esta lista publicada por la revista Newsweek son: Hospital General Regional (HGR) No. 46 de Guadalajara, Jalisco; Hospital General de Zona (HGZ) No. 33 de Monterrey, Nuevo León; HGR No. 1 MacGregor, Ciudad de México; HGZ No. 1-A “Venados”, de la capital del país; Centro Médico Nacional de Occidente; HGR No. 17 de Cancún; Quintana Roo; HGR No. 180 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Además, HGR No. 220 en Toluca, Estado de México; la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, Sonora; HGZ No. 1 en San Luis Potosí; HGR No. 20 en Tijuana, Baja California y HGZ No, 1 en Pachuca, Hidalgo, “todos con calificaciones arriba del 70 por ciento”.

Zoé Robledo recordó que la lista de los mejores hospitales públicos y privados se difunde una vez al año desde 2019 en la revista NewsWeek.

En 2019 eran mil hospitales de 11 países, en 2023 fueron más de 2 mil 300 de 28 países: Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Francia, Italia, Reino Unido, Dinamarca, México, entre otros.

Por otra parte, el director general del Seguro Social comentó que el Instituto trabaja en la formación de médicos especialistas y para ello amplió de 200 a 400 cursos de especialidad, “se abrieron en especialidades necesarias como anestesiología, urgencias, intensivistas, los siguientes años sigue incrementar más”.

Zoé Robledo dijo que la semana pasada ingresaron 10 mil 800 personas a hacer un curso de especialidad y en unos años más el IMSS va a contar con personal suficiente para cubrir vacantes en todos los turnos, “eso mejora la calidad de la atención”.

