17 años de prisión a sujeto por robo de vehículo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de condena de 17 años y seis meses de prisión en contra de Saúl Alejandro Torres Cruz y José Guadalupe Isaías Ortega por su intervención en el delito de robo de vehículo con violencia, hechos registrados en Acolman.

Los sentenciados amenazaron a la víctima con armas de fuego con el propósito de desapoderarlo de su unidad.

De acuerdo a la investigación iniciada por este ilícito, el pasado 21 de diciembre de 2024, la víctima circulaba en un vehículo marca Chevrolet, color blanco por el camino a San Juan Teotihuacán, y al llegar a la colonia San Mateo Chipiltepec del municipio de Acolman, un vehículo le cierra la circulación, y descienden los hoy sentenciados, quienes la amenazan con un arma de fuego para después desapoderarla de la unidad y darse a la fuga.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió identificar a Saúl Alejandro Torres Cruz y José Guadalupe Isaías Ortega como posibles responsables de este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Una vez cumplimentado dicho mandato judicial, Saúl Alejandro Torres Cruz y José Guadalupe Isaías Ortega fueron trasladados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en donde el Órgano Jurisdiccional, después de proceso legal, determinó esta sentencia de condena, les fijó una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, además se establece la reparación del daño moral y material.

Comentarios

comentarios