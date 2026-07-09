20 años después el emparrillado «JJ Pichardo» cambiaría de nombre

El Patronato del equipo de Fútbol Americano de la UAEMex presentó una solicitud al Consejo Universitario para cambiar el nombre del estadio «Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz» (primer rector de la institución) por el de «Coach Guillermo Leonardo Lino Velázquez”.

Esta iniciativa fue impulsada para honrar la memoria del histórico entrenador y fundador del primer equipo de Liga Mayor de los Potros Salvajes, tras su sensible fallecimiento en marzo de 2025 (Foto: Arturo Pérez).

Recordemos, que el estadio de Americano de la UAEMex lleva el nombre de Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz desde el año 2006. Se le nombró así en honor al destacado jurista y primer rector de la institución, reconociendo su labor como pilar fundamental en la construcción de la universidad y gran impulsor del deporte.

Juan Josafat Pichardo Cruz fue el primer rector de la UAEMex (en su etapa como Instituto Científico y Literario) y un pilar histórico en la institución.

Esta iniciativa fue impulsada para honrar la memoria del histórico entrenador y fundador del primer equipo de Liga Mayor de los Potros Salvajes, tras su sensible fallecimiento en marzo de 2025. La comunidad deportiva ha mostrado un gran apoyo a este homenaje, buscando que el nombre del primer rector se asigne a otras instalaciones universitarias

El coach de los Potros Salvajes de la categoría 55 + de la UAEMex Luis Miguel Velázquez Orozco, explicó que el estadio ya cuenta con el número 33 del coach uno de los pilares del futbol americano de la UAEMEX y fue un destacado jugador de la UNAM, los Cóndores y Potros Salvajes. Así que en los próximos meses podría venir el cambio de nombre.

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