20% de gasolineras y gaseras en Edomex podrían estar operando irregularmente

Con inversiones que superan los 20 millones de pesos y permisos que deben ser otorgados desde el Gobierno Federal, la Comisión Reguladora de energía y la Comisión de energía y seguridad hasta permisos de uso de suelo y locales, la operación de gasolineras de manera irregular se vuelve muy poco probable.

(Foto: especial).

Aun cuando datos del Instituto de Verificación Administrativa revelaron que hasta el 20 por ciento de gasolineras y gaseras en la entidad podrían estar operando irregularmente, el Presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes en el Valle de Toluca explicó que esto difícilmente podría ocurrir.

«Somos uno de los sectores mas regulados y mas normados y difícilmente podríamos caer en un caso así, en el caso del gas no me atrevería a meter las manos por ellos no conozco de gas pero en lo además estamos verificados es muy difícil que puedas abrir una gasolinera y vender combustible si no estas de forma regular, mínimo las autoridades federales.

Señaló que las multas y los capitales involucrados además de las sanciones que podrían ser aplicadas no son menores por lo que arriesgarse a un tema de tal naturaleza nos seria una opción.

Una muestra de esto es que hay una serie de proyectos de inversión en materia detenidos hasta que se obtengan los permisos correspondientes y dijo, están acompañados de estudios de mercado, registro de marca y análisis de la propia competencia existente.

Otro de los puntos a analizar dijo, es que el mercado se ha canibalizado al tener indices de rentabilidad demasiado bajos por la competencia de centavos que se ha creado por lo que en muchs de los casos se apuesta por otro tipo de negocios.

