22 de marzo es la fecha límite para tener depurado el Padrón Electoral

El Padrón Electoral tiene cifras variables de manera constante, ya que se dan altas o se dan bajas todos los días, sin embargo, el vocal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, Joaquín Rubio Sánchez, informó el 22 de marzo es la fecha límite para tener depurado el Padrón, de cara a las elecciones del 2 de junio, además detalló que las principales variaciones son en cuestión de defunciones.

(Imagen: INE).

«Lo más fuerte son las defunciones, estamos entre 7 mil 500, es la normal mes con mes, pero no sé por qué en enero y febrero llega hasta 9 mil – 9 mil 500; no sé si por el frío, no sé la razón, habrá que preguntarle a los académicos que lleven eso, pero nosotros tenemos hasta el 22 de marzo para hacer la depuración total de estos fallecimientos, entonces nos entregan los primeros 10 días de cada mes las defunciones, los jueces nos entregan cuántos pierden sus derechos políticos, y todo eso lo tenemos que dar de baja a más tardar el 22”.

Por otra parte, respecto al avance de notificaciones para las personas que salieron sorteadas como funcionarias de casilla en la primera insaculación, detalló que hasta el momento el Instituto va bien, ya que se les pide como número óptimo 13 personas por casilla para que de ahí se haga una segunda insaculación; y en este momento, en el caso de la entidad, se tienen más de 18 personas por casilla, aunque quieren llegar mínimo a 24 personas, para tener los suficientes funcionarios capacitados para la segunda insaculación que culminará a más tardar el 6 de abril, ya que el 8 de abril serán integradas las mesas de casillas.

Finalmente informó que van a visitar un millón 600 mil personas, de las cuales hasta el momento 300, mil personas ya dijeron que sí fungirán como funcionarias, lo que representa un 20% del total, por lo que, reconoció la posibilidad de que en algunas casillas se abra la lista nominal el día de la elección, esto, para nombrar funcionarios a voluntarios que ya estén en la fila, aunque hay que recordar que en las últimas elecciones estos casos han sido mínimos.

Comentarios

comentarios