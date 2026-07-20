4 de cada 10 adultos en Edomex viven con alguien que requiere cuidados especiales

En el Estado de México, cuatro de cada diez adultos viven con una persona que requiere cuidados especiales por alguna enfermedad o condición de salud, una situación que coloca a la entidad entre las más altas del país en este indicador.

El registro alcanzó 41.2 por ciento, nivel que comparte con Oaxaca y que se ubica solo por debajo de Morelos, Guanajuato y Puebla. Estos datos reflejan la presencia de hogares que destinan tiempo y recursos al cuidado permanente de familiares.

En municipios del Valle de Toluca, esta realidad forma parte de la dinámica cotidiana de miles de familias que atienden a personas con necesidades específicas de apoyo, según datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025.

Mexiquenses con mayor indice de depresión

Las estadísticas indican la importancia de la prevención de la salud mental (Foto: Especial).

La entidad mexiquense se ubicó entre las entidades con menor proporción de personas adultas con indicios de depresión al registrar un 9.2 por ciento, cifra inferior al promedio nacional de 10.9 por ciento. De acuerdo con los resultados más recientes de la medición nacional sobre bienestar emocional, la entidad comparte este nivel con Veracruz y Nayarit, mientras que únicamente Ciudad de México, con 7.6 por ciento, y Sinaloa, con 8.1 por ciento, reportaron porcentajes más bajos.

Para especialistas, estos resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado ofrecen un panorama favorable para la entidad, aunque mantienen la necesidad de fortalecer la atención a la salud mental.

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