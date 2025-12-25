40 años de prisión a sujeto por homicidio cometido en San Mateo Atenco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, logró demostrar la plena responsabilidad penal de Alejandro Catalán Piña y/o Alejandro Daniel Catalán Piña en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja en agravio de un masculino, por lo que un Juez lo sentenció a 40 años de prisión.

La víctima fue agredida por varios sujetos, entre ellos el hoy sentenciado en la colonia Buenavista.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público, fue el 28 de mayo de 2016, cuando el ahora sentenciado, junto con cuatro sujetos más, sin mediar palabra alguna agredieron a golpes a la víctima en la vía pública, en la colonia Buenavista de San Mateo Atenco, posteriormente uno de los acompañantes de Catalán Piña, empleando un objeto punzocortante lo atacó, causándole heridas en varias partes del cuerpo, que a su vez la privaron de la vida.

Una vez que la Fiscalía contó con los datos de identificación de los presuntos responsables, solicitó al Juez una orden de aprehensión, por lo que Alejandro Catalán Piña y/o Alejandro Daniel Catalán Piña quedó a disposición de la Autoridad Judicial, para que definiera su situación legal.

Tras el análisis de todas las pruebas presentadas por la Fiscalía de Justicia mexiquense, el Órgano Jurisdiccional determinó la plena participación del sentenciado en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja, por lo que lo sentenció a una condena de 40 años de prisión y el pago de una multa por la cantidad de 51 mil 128 pesos; así como al pago de 159 mil 957 pesos por concepto de reparación del daño.

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