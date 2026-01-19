40% de probabilidad de chubascos en el valle de Toluca

El valle de Toluca amaneció este lunes con temperatura de 4 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 3 grados. Esperemos un día con cielo mayormente nublado, con bruma por la mañana y formación de lluvias débiles por la tarde

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 18 grados, con ambiente frío. Tendremos vientos de dirección norte y noroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de chubascos por la tarde es de 40 por ciento.

Cielo nublado, pronóstico para el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del estado. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de -1 a 1 grado y la máxima de 20 a 22 grados. Tendremos viento de componente norte con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.

El frente frío número 29 se desplazará sobre el oriente de la península de Yucatán. Simultáneamente, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, ocasionando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El nuevo frente frío 29 dejará de afectar al país por la tarde (Foto: SMN).



Se pronostica ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la mesa del norte y mesa central. Se prevé que en el transcurso de la tarde-noche el frente frío número 29 dejará de afectar al país.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la república mexicana.

Un nuevo sistema frontal se aproximará a la frontera norte y noreste de México durante la tarde, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en dichas regiones.

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