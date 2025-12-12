40% de probabilidad de lluvias este viernes en Toluca

El valle de Toluca amaneció este viernes con temperatura de 4 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 5 grados. Se pronostica un día con cielo medio nublado, con bruma por la mañana y formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 20 grados. Tendremos vientos de dirección norte y noroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 40 por ciento de probabilidad de lluvias.

Un nuevo frente frío llega al norte del país (Foto: SMN).

Para el estado de México, durante la mañana, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día. Ambiente frío a fresco en la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas y lluvias aisladas.

La temperatura mínima en el estado de México será de 4 a 6 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Tendremos viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

En Toluca habrá cielo medio nublado (Foto: SMN).

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con el aire cálido y húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá las condiciones para lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México.

Comentarios

comentarios