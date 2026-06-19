40% de probabilidad de lluvias este viernes en Toluca

Toluca amaneció este viernes con temperatura de 11 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 10 grados. Tendremos cielo mayormente nublado, con lluvias y tormentas a lo largo del día.

El valle de Toluca tendrá temperatura máxima de 18 grados. Esperamos vientos del sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 40 por ciento.

40% de probabilidad de lluvias para Toluca (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana, se pronostica ambiente templado a fresco en la región, así como frío en zonas altas en donde pueden registrarse lluvias aisladas. Durante la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes y lluvias puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento fuerte.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 24 a 26 grados.Tendremos viento del sur y suroeste oeste con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.

Frente frío genera lluvias fuertes

Una línea seca y un canal de baja presión sobre el noreste del país, así como divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México y la aproximación de un frente frío (fuera de temporada) a la frontera norte del territorio nacional, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, noroeste, norte y noreste de México; así como rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Un frente frío fuera de temporada genera lluvias (Foto: SMN).

Un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio mexicano, en interacción con la onda tropical número 8 recorrerá las costas del centro del Pacífico Mexicano, y la nueva onda tropical (número 9) que se desplazará al sur de la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones, además de la mesa central.

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