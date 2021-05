“45 RPM”, la nueva producción de Leonel García

El compositor y cantante Leonel García ha lanzado su nuevo disco titulado “45 RPM”, el octavo en su carrera artística como solista y el cual ha definido como un homenaje a la música que a lo largo de su vida lo ha influenciado.

En “45 RPM”, el compositor incluye diversos ritmos. Al respecto, Leonel García aseguró que la idea de incluir cantantes de otros géneros surgió desde el proceso de composición y decidió incluir a cantantes que tienen poco tiempo en el mundo de la música y algunos más que ya tienen una carrera consolidada. (Foto: especial).

Conformado por 14 canciones, todas inéditas, y tres preludios, este disco contó con la colaboración de varios cantantes como Nicole Zignano, Pedró Capó; Dani Martín y Ximena Sariñana. En conferencia de prensa virtual, Leonel García explicó que esta producción coincidió con su cumpleaños 45, una etapa de madurez en la que el cantante ha puesto especial atención en temas en los que antes no pensaba como el tiempo e incluso la muerte.

“Después de mis 45 (años), sí, mi relación con el tiempo ha cambiado. Obviamente, la presencia de la vejez; la presencia de la muerte, la presencia de la idea de lo que vas a dejar, cuál va a ser tu legado si es que habrá alguno; la presencia de la herencia teniendo un hijo ya, qué le voy a heredar tanto artísticamente como de educación, como país, como de todo lo que le vamos a dejar. Todo esto entra en la ecuación que a lo mejor antes no estaba y entonces era mucho más lo que me está pasando a mí, lo que me está molestando a mí y ahora se vuelve un poco sobre los que están atrás, los que vienen, lo que dejamos, lo que estamos haciendo por los que están. Y sí, cambia tu relación con el tiempo o más bien, el tiempo te cambia a ti también de muchas formas, en tu manera de pensar y es lindo. No me asusta ni me molesta la idea de envejecer y la idea de morir tampoco, desde hace mucho tiempo que lo considero natural y normal”, explicó.

Y muestra de ello es que en esta producción, Leonel García incluye temas como “Morir” y “Para la eternidad”. Además, reconoció que este disco es “muy crisis de los 45” y aseguró que el tema de la juventud también ha sido muy recurrente en sus temas y denominó este trabajo como muy conciliador entre el presente, pasado y futuro.

El intérprete mexicano aseguró que el confinamiento a causa de la contingencia sanitaria le permitió involucrarse en todo el proceso de producción de su disco. Sin embargo, reconoció que lo más difícil fue ser objetivo con sus propios temas.

Al preguntarle su opinión sobre la estrategia de varios artistas de realizar homenajes o tributos a otros intérpretes haciendo nuevas versiones de sus éxitos, Leonel García consideró que para cualquier artista es casi una responsabilidad realizar en algún momento este tipo de discos. Sin embargo, resulta cuestionable basar una carrera musical exclusivamente en covers.

