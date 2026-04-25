47 años de prisión a sujeto por homicidio ocurrido en Chimalhuacán

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo una sentencia de 47 años de prisión en contra de Adrián Quevedo Salinas, quien fue declarado culpable del delito de homicidio por un Juez con sede en Nezahualcóyotl.

Derivado de una riña, el hoy sentenciado habría agredido a la víctima con un arma punzo cortante.

Derivado de las labores de investigación iniciadas por esta Fiscalía, fue posible determinar que, en el mes de junio de 2011, la víctima y el hoy sentenciado se encontraban dentro de un inmueble localizado en Chimalhuacán, y en algún momento comenzaron a discutir para después iniciar una pelea física.

Derivado de ello, Adrián Quevedo Salinas sacó un objeto punzocortante con el que agredió a la víctima, ocasionándole varias heridas que le provocaron la muerte para después huir del lugar.

Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía dio inicio a las investigaciones que permitieron identificar a este sujeto como posible responsable de este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente.

Al ser cumplimentado dicho mandamiento, Adrián Quevedo Salinas fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de la Autoridad, la cual, tras proceso legal, le impuso una sentencia de 47 años de prisión, además de suspenderle sus derechos civiles y políticos.

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