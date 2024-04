5 candidatos han solicitado protección en elecciones federales y 14 en elecciones locales

De acuerdo con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Joaquín Rubio Sánchez, hasta el momento en el proceso electoral federal, se han recibido en total, 5 solicitudes de seguridad y protección en las campañas locales.

“Van cinco personas, nos llegó una el día de ayer para el Distrito 19, entonces son cinco personas las que nos han solicitado ya sea a la junta local o a las juntas distritales (…) del Distrito 7, Distrito 10, Distrito 16, Distrito 19 y Distrito 32.

El vocal relató que para evitar revictimizarlos, no pueden dar a conocer quiénes son, además de que no pueden decir a qué partido pertenecen pues en automático se sabría quién es, y las agencias de seguridad recomendaron no dar esos datos.

Cabe señalar que dependiendo el nivel de riesgo se les brinda escolta, en el caso del nivel alto lo otorga la Sedena, el nivel medio la Guardia Nacional y el nivel bajo la Secretaría de Seguridad Estatal.

El sistema de seguridad que requiera cada candidato es con base en la solicitud para determinar el número de escoltas que puedan tener durante las 24 horas del día, y que inicia desde que hacen llegar su solicitud.

En el caso de los mítines, detalló que los operativos son por parte de la Secretaría Estatal pero en el caso.

Respecto al uso de ropa especial en materia de seguridad, detalló que esto es decisión de cada persona, y no corresponde a las instancias de Seguridad, que brindarán protección hasta que pasen los cómputos distritales.

Finalmente, en el caso del proceso local, el Instituto Electoral del Estado de México ha recibido 14 solicitudes correspondientes a los municipios de Huixquilucan, Amanalco, Metepec, San Felipe del Progreso, Ixtapaluca, Metepec, Tlalmanalco, Amecameca, Tianguistenco, Santo Tomás, 2 en Cuautitlán y 2 en Atlacomulco.

