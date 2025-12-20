50 años de prisión a sujeto por secuestro exprés con fines de robo

Edgar Uriel Consuelo Camarena fue sentenciado a 50 años de prisión por su intervención en el delito de secuestro exprés con fines de robo en agravio de un vendedor de una empresa de panadería, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su participación en este ilícito.

Tres individuos amenazaron y privaron de la libertad a un chofer repartidor de una empresa con el fin de robarle la mercancía que transportaba.

De acuerdo con los hechos, el 24 de febrero del 2025, la víctima se encontraba repartiendo pan en la calle Cerrada de San Agustín, colonia Lomas de San Agustín, en el municipio de Naucalpan, en una camioneta de la marca Nissan, con logotipos de una empresa panificadora.

En ese instante llegó el imputado junto con otros dos sujetos y luego de amenazarlo con armas de fuego lo obligaron a subir a la unidad en la que viajaba privándolo de la libertad con el propósito de robarle la mercancía. Más tarde la víctima fue liberada y abandonada en un punto diverso.

Al tener conocimiento de este ilícito, policías de investigación llevaron a cabo las indagatorias de campo y gabinete, que permitieron ubicar y detener a Edgar Uriel Consuelo Camarena, quien fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, a disposición de la Autoridad Judicial, quien tras proceso legal le decretó esta condena.

Aunado a la pena que se le impuso, tendrá que pagar una multa de 452 mil 560 pesos, así como la reparación del daño material por la cantidad de 17 mil 925 pesos a favor de la empresa y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.

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