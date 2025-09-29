50% de los municipios mexiquenses tienen Centros de Bienestar Animal; solo 30 funcionan adecuadamente

Alhely Rubio, titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México, declaró que existe un avance general de 45 a 50 por ciento en la creación de Centros de Control y Bienestar Animal en los municipios, destacó que la responsabilidad de establecer los Centros depende de cada municipio, pero la Secretaría busca colaborar con el estado para crear más.

Solo la mitad de los municipios mexiquenses cuentan con Centros de Bienestar Animal, y apenas 30 funcionan de manera adecuada (Foto: Pexels).

Rubio puntualizó que los 125 municipios se dividen en cuatro categorías: los están funcionando correctamente, los que están en proceso de mejora, los que están construyendo nuevas instalaciones y los que aún tienen nada.

Respecto a los municipios donde están operando de manera adecuada, señaló que no son más de 30. Sin embargo, hay otros municipios que muestran avances importantes.

“Te puedo decir Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Huixquilucan, son municipios que han trabajado en esta administración ya para tener centros mucho más integrales, mucho más grandes, Otzolotepec, otro que acaba de aperturarlo hace un par de meses”, añadió.

Finalmente, destacó que hay entre 20 y 25 municipios que no cuentan con un espacio de bienestar animal. El estado, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), continúa trabajando con estos municipios para apoyarlos en la búsqueda de un lugar adecuado. Como parte de estos esfuerzos, se están construyendo centros similares al de Atlacomulco en La Paz, Tlalnepantla y Valle de Chalco, que han tenido mayor difusión y reconocimiento.

“Hay muchos municipios que ahí van caminando hacia la mejora, hacia el bienestar animal, les falta equipamiento, les falta un centro clínico, por ejemplo, para atender emergencias y demás, que eso nada más lo tienen algunos. Otros ya tienen el espacio, están construyendo sus centros de bienestar animal”, concluyó.

