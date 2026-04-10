55 años de prisión a sujeto por feminicidio de una joven en Metepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de condena de 55 años de prisión para Juan Carlos Ruiz González, tras acreditar su participación en el delito de feminicidio en agravio de una joven de 22 años, ilícito registrado en el municipio de Metepec.

Tras privarla de la vida, abandonó el cuerpo en calles de la colonia Santa María Totoltepec, en el municipio de Toluca.

La investigación de la Fiscalía mexiquense precisó que el 23 de septiembre de 2024, la víctima se encontraba a bordo de un vehículo de transporte público, el cual era conducido por el sentenciado. Al encontrarse en boulevard Solidaridad Las Torres, colonia San Jerónimo Chicahualco, Juan Carlos Ruiz González, la agredió físicamente.

Posteriormente le causó la muerte al estrangularla, por lo que trasladó el cuerpo a calles de la colonia Santa María Totoltepec, en el municipio de Toluca, en donde lo abandonó y huyó del lugar.

Por estos hechos el Ministerio Público inició la investigación correspondiente que permitió identificar a este sujeto como responsable del delito, por ello días después fue detenido en cumplimiento de orden de aprehensión e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, a disposición de la Autoridad Judicial.

Tras revisar las pruebas aportadas por el Representante Social, un Juez emitió esta sentencia de condena contra el responsable, además le fijó multa de 309 mil 424 pesos, además deberá pagar 3 millones 733 mil 950 pesos como reparación del daño material y 108 mil 570 pesos como reparación del daño moral, en tanto que suspendió sus derechos civiles y políticos.

Comentarios

comentarios