El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Esperamos un día con bruma por la mañana. Continuaremos con cielo de medio nublado a nublado con formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 21 grados. Esperamos vientos de dirección este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 60 por ciento.

60% de probabilidad de lluvias en el valle de Toluca (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma. Durante la tarde, el ambiente será cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en el suroeste del estado; cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura máxima en el estado de México será de 26 a 28 grados y la temperatura mínima de 8 a 10 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la región.

Chubascos y lluvias fuertes en el país

Continuarán los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales intensas en zonas de Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur), lluvias muy fuertes en Sonora (norte y sureste), lluvias fuertes en Zacatecas (sur), y chubascos en Baja California Sur; además de rachas fuertes de viento en dichas entidades.

Circulaciones ciclónicas provocan chubascos y lluvias fuertes (Foto: SMN).

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión en el noreste del país, inestabilidad atmosférica, además de la nueva onda tropical (número 24) que se desplazará sobre la península de Yucatán, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluida la península de Yucatán.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, y extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados en zonas de Baja California y Sonora. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

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