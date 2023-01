620 atletas participan en evento de fogueo de atletismo

La Dirección General de Cultura Física y Deporte (DGCUFIDE) realizó el evento de fogueo rumbo a los Juegos Nacionales Conade 2023, con el objetivo de que las y los atletas pudieran tener un evento de preparación, previo al selectivo estatal.

Compiten atletas mexiquenses previo al proceso clasificatorio de los Juegos Nacionales Conade 2023 (Foto: Especial).

La cita fue en la pista de la Ciudad Deportiva Edoméx y acudieron 620 deportistas, quienes ajustan detalles en su preparación de cara al proceso selectivo de la justa deportiva.

Es por ello que las categorías convocadas fueron Sub 16 (2009-2008), Sub 18 (2007-2006), Sub 20 (2005-2004) y Sub 23 (2003-2001), en ambas ramas, tal como se considera en los Juegos Nacionales Conade 2023.

Durante las pruebas, los deportistas atendieron las indicaciones de sus respectivos entrenadores, con el objetivo de hacer un análisis más a fondo de su rendimiento en la pista.

Con la intención de continuar con el impulso del atletismo, en un esfuerzo por parte de la DGCUFIDE, las inscripciones para esta competencia fueron gratuitas y, del mismo modo, aplicará para el selectivo estatal que será el siguiente compromiso de los atletas mexiquenses, en la pista de la Ciudad Deportiva Edoméx, los días 11, 12, 18 y 19 de febrero.

A fin de llevar una delegación más fortalecida, para que los deportistas clasifiquen al macrorregional, además de ocupar la primera posición, deberán cumplir con las marcas estipuladas en el anexo técnico.

La fecha límite de registro y para presentar la documentación requerida es antes del 30 de enero. Para más información, los interesados pueden comunicarse a la Subdirección de Fomento al Deporte, al teléfono 722-167-8040, en las extensiones 108 y 109.

