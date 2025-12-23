66 mil pesos, costo anual del delito para empresas en Edomex

27.2 por ciento de las empresas en México han sido víctimas de algún delito y aunque esta cifra representa una ligera mejora en comparación con 2019, cuando 30.5 por ciento de las empresas resintió la delincuencia, la inseguridad sigue siendo un desafío estructural para los negocios, señala un estudio de la consultoría TResearch.

Para el caso del Estado de México, el costo promedio del delito para las empresas fue de 66 mil 54 pesos, lo que colocó a la entidad en el séptimo lugar a nivel nacional y por encima del promedio del país, que se ubica en 54 mil 451 pesos. El primer lugar lo ocupó Guanajuato, donde el impacto económico alcanzó los 82 mil 915 pesos por empresa, reflejando la presión que ejerce la delincuencia sobre la actividad productiva.

Robo de transporte, uno de los delitos que más aquejan a las empresas (Foto: Archivo).

Por sector económico, el comercio fue el más afectado al concentrar cerca de una tercera parte del impacto total, seguido del sector servicios y de la industria manufacturera. Esta distribución revela que las actividades con mayor contacto directo con clientes, mercancías y flujo de efectivo son las más vulnerables frente a los delitos.

El estudio también advierte que la inseguridad no distingue tamaño de empresa. Las grandes unidades económicas reportaron una victimización del 47.3 por ciento, mientras que las medianas y pequeñas también enfrentaron afectaciones relevantes, ya sea por pérdidas directas, interrupciones operativas o gastos adicionales en medidas de protección. Esto confirma que la delincuencia impacta de manera transversal al tejido empresarial.

Entre los delitos más frecuentes destacan la extorsión y el robo o asalto de mercancía, prácticas que no solo generan pérdidas económicas inmediatas, sino que también afectan la confianza para invertir, expandirse o generar empleo. En muchos casos, las empresas optan por no denunciar ante la percepción de impunidad y la desconfianza en las autoridades.

TResearch concluye que, pese a la leve reducción en los niveles de victimización, la inseguridad continúa siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico, particularmente en entidades como el Estado de México, donde el peso del delito sobre las empresas sigue siendo elevado y persistente.

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