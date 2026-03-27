70 años de prisión a mujer por doble homicidio en Huehuetoca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante una Autoridad Judicial la plena participación de Beatriz Areli Terrazas Ruíz en el delito de homicidio en agravio de dos personas por el cual fue sentenciada a 70 años de prisión, ilícito registrado en Huehuetoca.

Tras cometer este ilícito, la hoy sentenciada huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, el 23 de febrero del 2026, las víctimas circulaban a bordo de un vehículo tipo motocicleta en calles de la localidad del Salitrillo perteneciente al municipio de Huehuetoca, lugar en donde una de ellas desciende la unidad, en tanto que la otra continúa su viaje.

Metros más adelante, la víctima que manejaba la motocicleta, pasa enfrente de Beatriz Areli Terrazas Ruíz, quien se encontraba en compañía de otro sujeto, mismo que saca un arma de fuego y la dispara en contra del conductor, mientras que la hoy sentenciada lo agrede con un objeto contundente.

Al percatarse de lo sucedido, la otra víctima intentó acercarse al lugar para auxiliar, sin embargo, el mismo sujeto accionó nuevamente el arma de fuego en su contra para después huir junto con Beatriz Areli a bordo de la motocicleta propiedad de una de las víctimas.

Derivado de las lesiones recibidas, una de las víctimas falleció en el lugar, en tanto que la otra fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, sin embargo, también perdió la vida.

Una vez el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación por el delito de homicidio que permitió identificar a Beatriz Areli Terrazas Ruíz como presunta responsable de este ilícito, por lo que solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial una orden de aprehensión en su contra.

Luego de cumplimentar este mandamiento judicial, la detenida fue puesta a disposición del Órgano Jurisdiccional que con los avances en la investigación y con los datos de prueba aportados por esta Representación Social, encontró los elementos necesarios para determinar la plena participación de Beatriz Areli Terrazas Ruíz en el delito de homicidio en agravio de dos personas, por el cual fue sentenciada a 70 años de prisión, además deberá pagar una multa de 565 mil 700 pesos, como reparación del daño material de 565 mil 700 pesos y como reparación del daño moral de 278 mil 800 pesos, en tanto, sus derechos civiles y políticos fueron suspendidos.

Comentarios

comentarios