70 años de prisión a pareja por homicidio calificado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante un Juez la participación y responsabilidad de Tania Michelle Gómez Blancas y Benjamín Navarrete Barrón en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, por lo cual, cada uno de ellos fue sentenciado a 70 años de prisión.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Sierra Hermosa, en Tecámac.

De acuerdo a la investigación iniciada por esta Fiscalía, quedó demostrado que el día 27 de febrero de 2025, en calles de la colonia Sierra Hermosa, en Tecámac, el acusado Benjamín Navarrete Barrón, alias » el Cherokee», Tania Michel Gómez Blancas y dos masculinos más, empujaban un vehículo tipo Astra de color gris; en ese momento llegó una de las víctimas quien les reclamó por qué llevaban artículos de su propiedad al interior del vehículo.

Acto seguido inició una discusión y los masculinos comenzaron a agredir físicamente a las víctimas, momento en que Tania Michel Gómez Blancas sacó del vehículo un arma de fuego, la cual entregó a Benjamín y éste la accionó en contra de las víctimas, una de las cuales falleció en el lugar a causa de las heridas y la otra salvó la vida tras recibir atención médica. Después de esto, los cuatro responsables huyeron del sitio.

Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía mexiquense identificó a los partícipes del hecho, por lo que solicitó al Juez la orden de aprehensión correspondiente, la cual al ser cumplimentada permitió la detención e ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Benjamín Navarrete Barrón, alias » el Cherokee» y de Tania Michel Gómez Blancas, acusados de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Tras proceso legal, el Juez declaró culpables a Benjamín Navarrete Barrón y a Tania Michel Gómez Blancas del delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de dos masculinos, hechos por los cuales fueron sentenciado a 70 años de prisión, y obligados al pago de una multa por la cantidad de 524 mil 64 pesos.

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