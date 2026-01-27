70 años de prisión a sujeto por triple homicidio sucedido en Toluca

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una Autoridad Judicial una sentencia de 70 años de prisión en contra de un individuo, identificado como Gerardo Esquivel Mercado, luego de acreditar su participación en el delito de homicidio en agravio de tres personas.

Las víctimas fueron sometidas y ultimadas dentro de su propia vivienda.

De acuerdo a la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron el pasado 27 de abril de 2019, cuando las víctimas, dos adultos y un menor de edad, se encontraban en su domicilio ubicado en la comunidad de San Diego de los Padres Cuexcontitlán ubicado en el municipio de Toluca, cuando arribaron cuatro individuos, entre ellos el ahora sentenciado, e ingresaron a dicho lugar.

Estando dentro del domicilio, agredieron y sometieron a las víctimas privándolos de la vida para después trasladar sus cuerpos en una camioneta hacia un domicilio ubicado en la comunidad de Capultitlán, perteneciente al mismo municipio, en donde los enterraron.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició la investigación de campo y gabinete que permitió recabar información, con la cual pudo conocer la probable identidad de los participantes de este hecho, por lo que solicitó al Juez una orden de aprehensión en su contra.

Al ser cumplimentado dicho mandamiento judicial, permitió poner a disposición a Gerardo Esquivel Mercado e ingresarlo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición de la Autoridad Judicial.

Con los elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía de Justicia mexiquense, los cuales demostraban la participación del detenido en los hechos, el Juez determinó la culpabilidad de éste en el delito de homicidio, por lo cual lo sentenció a 70 años de prisión, de igual manera le impuso una multa por 422 mil 450 pesos y el pago de una cantidad similar por concepto de reparación de daño material.

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