70 años de prisión a sujetos por feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo de una Autoridad Judicial una sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Jesús Alexis Álvarez Ortiz y María Isabel Ortiz Minor, por su responsabilidad en el delito de feminicidio, actos suscitados en Ecatepec.

El sujeto era la pareja sentimental de la víctima, quien abandonó el cuerpo en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México.

Tras las primeras indagatorias la Fiscalía estatal, determinó que el 3 de noviembre de 2022, la víctima de 30 años de edad, se encontraba en compañía de su pareja sentimental y su suegra al interior de su domicilio ubicado en la colonia Jardines de Ecatepec, en el municipio de Ecatepec, momento en que Jesús Alexis Álvarez Ortiz y María Isabel Ortiz Minor, comenzaron agredirla físicamente hasta privarla de la vida.

Después de estos hechos, el sujeto, trasladó el cuerpo de la víctima en una camioneta color gris, hasta el kilómetro 40 + 800, con dirección a Cuernavaca, en la colonia Parres el Guarda, alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX) donde lo abandonó, mientras tanto que María Isabel Ortiz Minor, limpió el domicilio donde se registró el feminicidio con el fin de buscar entorpecer las investigaciones.

Al tener conocimiento de los hechos el Agente del Ministerio Público, inició las investigaciones correspondientes a través de ellas identificó a los probables responsables, por lo que, solicitó y obtuvo de un Juez orden de aprehensión en su contra.

Al ejecutarse el mandato judicial, los hoy sentenciados fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chiconautla, donde quedaron a disposición de un Órgano Judicial, quien después de conocer y analizar las pruebas presentadas por esta Institución impuso una sentencia condenatoria de 70 años de prisión a cada uno de los involucrados.

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