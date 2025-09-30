70 años de prisión a sujetos por secuestro exprés con fines de robo en Tecámac

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de la Autoridad Judicial una sentencia condenatoria de 70 años de prisión por el delito de secuestro exprés con fines de robo en contra de José Alejandro Mejía Sandoval, Christian Isaí Serrano Herrera y de Aldo Ismael Torres García.

El hecho sucedió en la autopista México-Pachuca para despojarlo de sus pertenencias.

Según se desprende de las indagatorias efectuadas por esta Representación Social, el pasado 11 de junio de 2024, la víctima conducía un vehículo Toyota y al circular sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Santa María Ajoloapan, del municipio de Tecámac, los ahora sentenciados, quienes se trasladaban en un vehículo color azul con estrobos simulando ser un vehículo oficial, le marcan el alto y le muestran a la víctima identificaciones de una corporación policial, obligándolo a detener su marcha.

En ese momento aprovecharon para bajar a la víctima de su vehículo, golpearlo y subirlo al auto en que viajaban los sentenciados, para después abandonarlo y huir del lugar con la unidad robada.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, la Fiscalía inició la investigación que permitió identificar y detener a estos sujetos, quienes una vez detenidos, fueron puestos a disposición de un Juez, quien, tras analizar los datos de prueba aportados por esta Institución, determinó establecer una pena de 70 años de prisión en su contra.

Adicionalmente, José Alejandro Mejía Sandoval, Christian Isaí Serrano Herrera y Aldo Ismael Torres García, deberán pagar 651 mil 420 pesos por concepto de multa y una cantidad económica aún por determinar por concepto de reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos fueron cancelados.

