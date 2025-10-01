70 años de prisión a sujetos por secuestro exprés

Con los datos recabados y aportados durante la investigación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo de una Autoridad Judicial sentencias de condena en contra de Erick Saúl Salinas Pacheco y Edwin Sinayd López López, luego de que acreditó su participación, en hechos diversos, en el delito de robo de vehículo con violencia.

En hechos diferentes, los investigados habrían despojado a las víctimas de sus motocicletas.

En un primer caso, la Fiscalía probó la participación de Erick Saúl Salinas Pacheco en el robo de una motocicleta de la marca Itálika, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Ecatepec, hechos registrados el pasado 2 de noviembre de 2024, cuando el sentenciado, junto a otras dos personas, dieron alcance a la víctima abordo de una motocicleta, la amenazaron con un arma de fuego, obligándolo a entregar sus pertenencias y la unidad en la que viajaba, para enseguida huir del lugar.

Una vez detenido, la Autoridad Judicial determinó una sentencia de condena por el delito de robo de vehículo automotor ejercido con violencia de 17 años y seis meses de prisión, así como al pago de una multa por la cantidad de 5 mil 287 pesos.

En tanto, en el caso de Edwin Sinayd López López, fue sentenciado a 20 años de prisión, por su participación en el robo de una motocicleta el pasado 4 de febrero de 2025, cuando la víctima se encontraba estacionado en la calle Adormideras de la colonia Villas de las Flores primera sección, en el municipio de Coacalco.

A dicho sitio arribó el hoy sentenciado a bordo de una motoneta en la que viajaba junto con otros dos sujetos. Al bajarse de la unidad, el imputado, quien portaba un arma de fuego, desapodera de sus pertenencias y de la motocicleta a la víctima para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

Por estos hechos se inició la investigación, que permitió que elementos de esta Institución detuvieran a este sujeto para ponerlo a disposición de la Autoridad Judicial, quien tras proceso legal determinó una sentencia condenatoria.

Comentarios

comentarios