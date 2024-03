De acuerdo con Pablo Quintana, director del Centro de Formación y Adiestramiento Canino Toluca, el 70% de los perros que entrenan se van a temas de seguridad.

Perro adiestrado en el Centro de Formación y Adiestramiento Canino (Foto: Manuel Luna).

“Nosotros trabajamos en coordinación con la Policía estatal del Estado de México y diferentes agrupaciones a nivel República Mexicana, nosotros nos dedicamos al tema operativo: la detección de explosivos, narcóticos, y búsqueda de personas extraviadas, así como de restos humanos, cadáver”.

Resaltó que depende de la raza del perro para que puedan ser adiestrados correctamente, ya que por ejemplo, en su caso, ellos trabajan con pastor belga línea holandesa, ya que acotó, hay tres líneas de perro pastor: holandesa, belga y francés; y en su caso solamente trabajan línea holandesa, exportados de ese país, aunque ellos también se dedican a la crianza de los mismos, bajo la responsabilidad de reproducir una hembra solamente una vez, bajo normas de seguridad que tienen para poder hacer la cruza pertinente.

Los perros entrenados se destinan a las aduanas, aeropuertos, o a Estados Unidos, Paraguay Ecuador, y Costa Rica.

Sin embargo, el adiestramiento no es igual al que brindan a los perros que las personas tienen como mascotas, por lo que pidió que sean conscientes de que hay diferencias en los adiestramientos, y para evitar que sean engañados, resaltó que se debe hacer una valoración de la mascota, ya que cada perro tiene una misión y tiene un límite; ese límite se tiene que respetar ya que los dueños piensan que los perros pueden hacer todo y no es así, hay personas que quieren perros de seguridad, pero se tiene que valorar si el perro tiene ese nivel de seguridad, y si es apto para ello, pues de lo contrario no daría los resultados que espera el dueño.

Lo más indicado en un hogar por ejemplo, es obediencia básica y prevención de mala conducta, así, dependiendo de las necesidades son los costos, y ejemplificó, que hay adiestramientos con montos entre 8 mil y 9 mil pesos, pero lo que las personas solo quieren corregir el hecho de que los perros realizan sus necesidades al interior de la casa, entonces, eso no es entrenamiento, eso es rehabilitación de conducta y el costo únicamente oscila en 300 pesos.

Por ello que se tiene que hacer la valoración, para que se pueda orientar a las personas, no es cuestión de que sea por paquetes el que sean este tipo de adiestramientos, sino dependiendo de la necesidad de las personas, respecto a qué quieren que hagan sus mascotas, y los alcances de las mismas.

Finalmente refirió que en el Centro adiestran manualmente entre 200 y 250 perros.

