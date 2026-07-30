El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 9 grados. Tendremos un día con bruma por la mañana. Continuaremos con cielo de medio nublado a nublado con formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 21 grados. Esperamos vientos de dirección este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 70 por ciento.

70% de probabilidad de lluvias en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región; así como frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, se prevé ambiente templado a cálido, cielo de medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, especialmente en el centro, oeste y suroeste de la entidad, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima pronosticada para el estado de México es de 25 a 27 y la temperatura mínima es de de 9 a 11 grados. Esperamos viento del este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Monzón mexicano genera lluvias

El monzón mexicano sobre el noroeste del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, generará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, además de chubascos en Baja California Sur.

Una circulación ciclónica en altura sobre el sureste del territorio nacional, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano y la onda tropical número 22, que se desplazará sobre el golfo de Tehuantepec y el sur del país, originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco.

La onda tropical 22 provoca chubascos (Foto: SMN).



Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas máximas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste), iniciando a partir de este día en Baja California Sur (sur).

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