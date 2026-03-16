70% de probabilidad de lluvias, pronóstico para Toluca

El valle de Toluca amaneció este lunes con temperatura de 6 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 5 grados. El pronóstico meteorológico prevé cielo mayormente nublado, con formación de tormentas por la tarde.

Esperamos una temperatura máxima de 19 grados en el valle de Toluca. Tendremos vientos de dirección este y sureste, con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. 70 por ciento de probabilidad de lluvia.

Clima templado con lluvias en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco. Hacia la tarde, ambiente templado y cielo nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones, principalmente al caer la noche. Durante la noche, ambiente fresco a frío, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas durante la madrugada del martes.

Existen condiciones para la caída de nieve/aguanieve en las cimas montañosas de la región.

Tendremos viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima en el estado de México será de 4 a 6 grados y la máxima de 22 a 24 grados.

Frente frío 41 traerá lluvias al país

El frente frío número 41 y su masa de aire ártico asociada se desplazarán rápidamente sobre la vertiente del golfo de México e interaccionarán con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando descenso de temperatura en gran parte del país (excepto en el noroeste, occidente y sur); chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México y la península de Yucatán.

Se espera caída de aguanieve en cimas altas del país (Foto: SMN).



Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; evento de “Norte” de fuerte a intenso con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, durante la noche, en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche y Yucatán, con oleaje elevado en las costas de estos estados

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Sierra Negra, Nevado de Toluca y la Malinche.

Continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y este) y Oaxaca (sur y este), iniciando a partir de este día en Chiapas (suroeste).

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