77 y 61 años de prisión a responsables de feminicidio de menor de edad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante un Juez con sede en Chalco la participación de Julio Alberto Cuevas Mendoza y de Elizabeth Torres López en el delito de feminicidio, en agravio de una menor de edad, hecho por el cual fueron sentenciados a 77 años y 61 años de prisión respectivamente.

Las investigaciones de esta Fiscalía acreditaron la responsabilidad de la madre y su pareja sentimental en el ilícito.

Mediante las investigaciones realizadas por esta Representación Social, fue posible establecer que el 26 de febrero de 2024, la víctima, de tres años de edad, se encontraba con su madre y la pareja sentimental de ésta dentro de su domicilio, localizado en la colonia Llano Grande San Mateo Tezoquiapan, delegación de Miraflores, en Chalco, momento en el que ambos la comenzaron a agredir físicamente hasta causarle la muerte por traumatismo craneoencefálico.

Dos días después, los ahora sentenciados, sacaron el cuerpo de la menor de la vivienda, el cual trasladaron hacia un terreno ubicado en la misma colonia, donde lo intentaron incinerar, con la finalidad de desaparecer las evidencias del delito, pero al no conseguirlo, optaron por enterrarlo de manera clandestina en el mismo lugar; tras lo cual, ambos huyeron del sitio.

Una vez conocido este hecho, la Fiscalía mexiquense dio inicio a las investigaciones, mediante las cuales identificó a los responsables de dicho ilícito, por lo que solicitó ante un Juez orden de aprehensión correspondiente.

Al cumplimentar el mandamiento judicial, ambos fueron trasladados hacia el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, la cual determinó su vinculación a proceso.

Durante esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía estatal aportó más elementos de prueba para demostrar la culpabilidad de los detenidos.

Dichas pruebas aceptadas y analizadas por el Juez y con base en ellas, determinó la culpabilidad de Julio Alberto Cuevas Mendoza y de Elizabeth Torres López, en el delito de feminicidio, en agravio de la menor de edad.

Por tal razón les dictó una sentencia condenatoria de 77 años 07 meses de prisión para el masculino, mientras que para la femenina le impuso una penalidad de 61 años 10 meses de prisión; además de suspenderles sus derechos civiles y políticos.

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