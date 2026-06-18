80% de probabilidad de lluvias este jueves en Toluca

Toluca amaneció este jueves con temperatura de 11 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 10 grados. Tendremos cielo mayormente nublado, con bruma por la mañana y formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca tendrá temperatura máxima de 20 grados. Esperamos vientos del noroeste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 80 por ciento.

80% de probabilidad de lluvias para Toluca (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana, se pronostica ambiente fresco, cielo medio nublado y probabilidad de lluvias aisladas en zonas altas. Durante la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido, cielo tornándose nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y lluvias puntuales muy fuertes.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Esperamos viento de componente oeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora.

Chubascos y lluvias fuertes en el país

Un frente frío en la frontera norte genera lluvias (Foto: SMN).

Un canal de baja presión en el norte y mesa central, una línea seca en el noreste del territorio nacional e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la aproximación de un frente frío a la frontera norte de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las mencionadas regiones y el occidente del país; así como rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

Otro canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con la onda tropical número 8 que se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

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