80% de probabilidad de lluvias este jueves en Toluca

Toluca amaneció este jueves con 12 grados en el termómetro, con pronóstico de temperatura mínima de 10 grados. Esperamos un día con bruma por la mañana, con cielo de medio nublado a nublado, con formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 20 grados. Esperamos vientos del este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Este jueves, la probabilidad de lluvias será de 80 por ciento en el valle de Toluca.

Para el estado de México, condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes.

Las lluvias en el estado de México se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en el estado de México será de 9 a 11 grados y la máxima de 23 a 25 grados. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Se pronostican fuertes rachas de viento este jueves en el Edomex (Foto: SMN).

El monzón mexicano aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano.

La onda tropical número 22, se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, continuará asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la Sonda de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán; propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

La onda tropical número 21 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar a México.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 45 grados en Baja California (noreste).

