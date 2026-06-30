80% de probabilidad de tormentas este martes en Toluca

Toluca amaneció este martes con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 9 grados. Tendremos cielo mayormente nublado, con formación de tormentas por la tarde.
El valle de Toluca espera una temperatura máxima de 19 grados. Tendremos vientos del este y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 80 por ciento.
Para el estado de México, por la mañana cielo nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. En la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, especialmente en las zonas norte y oeste, acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.
La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados celsius y la máxima de 23 a 25 grados de temperatura. En las zonas altas del estado, la máxima será de 20 a 22 grados. Esperamos viento de dirección variable con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
Onda tropical 13 provoca lluvias
Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional, en interacción con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y al paso de la onda tropical número 13 sobre el occidente del país, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república mexicana, y con posible caída de granizo en estados del norte y occidente del territorio nacional.
Se prevé que la onda tropical número 13 continúe su desplazamiento hacia el oeste y deje de afectar al territorio nacional al final del día. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia este fenómeno tropical.
Prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México.