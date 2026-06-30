80% de probabilidad de tormentas este martes en Toluca

Toluca amaneció este martes con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 9 grados. Tendremos cielo mayormente nublado, con formación de tormentas por la tarde.

El valle de Toluca espera una temperatura máxima de 19 grados. Tendremos vientos del este y noreste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 80 por ciento.

80% de probabilidad de lluvias para Toluca (Foto: SMN).

Para el estado de México, por la mañana cielo nublado, ambiente fresco a templado en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. En la tarde, ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, especialmente en las zonas norte y oeste, acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados celsius y la máxima de 23 a 25 grados de temperatura. En las zonas altas del estado, la máxima será de 20 a 22 grados. Esperamos viento de dirección variable con velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Onda tropical 13 provoca lluvias

Onda tropical 13 causa lluvias en el país (Foto: SMN).



Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional, en interacción con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y al paso de la onda tropical número 13 sobre el occidente del país, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república mexicana, y con posible caída de granizo en estados del norte y occidente del territorio nacional.

Se prevé que la onda tropical número 13 continúe su desplazamiento hacia el oeste y deje de afectar al territorio nacional al final del día. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia este fenómeno tropical.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México.

Comentarios

comentarios