80% de probabilidad de tormentas este miércoles en Toluca

Toluca amaneció este miércoles con temperatura de 9 grados, el pronóstico de temperatura mínima para este dia. Tendremos bruma por la mañana, con cielo mayormente nublado y tormentas por la tarde.

El valle de Toluca espera una temperatura máxima de 17 grados. Tendremos vientos del este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 80 por ciento.

80% de probabilidad de lluvias para Toluca (Foto: SMN).



Lluvias fuertes en Edomex

Para el estado de México, por la mañana cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. En la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en 24 horas, en el norte, centro y oeste de la entidad, acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados y la máxima de 22 a 24 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Chubascos y lluvias fuertes en el país

Una nueva onda tropical se acerca al país (Foto: SMN).

Persistirán circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste, noreste y sur del territorio nacional, en interacción con canales de baja presión extendidos sobre el norte, occidente, centro y sureste del país, aunados a inestabilidad atmosférica, propiciarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república mexicana, excepto en la península de Baja California y Sonora, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste del territorio mexicano. Finalmente, una nueva onda tropical (número 14) se aproximará a las costas de Quintana Roo.

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