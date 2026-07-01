80% de probabilidad de tormentas este miércoles en Toluca

Toluca amaneció este miércoles con temperatura de 9 grados, el pronóstico de temperatura mínima para este dia. Tendremos bruma por la mañana, con cielo mayormente nublado y tormentas por la tarde.
El valle de Toluca espera una temperatura máxima de 17 grados. Tendremos vientos del este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es del 80 por ciento.
Lluvias fuertes en Edomex
Para el estado de México, por la mañana cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. En la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en 24 horas, en el norte, centro y oeste de la entidad, acompañadas con descargas eléctricas y probable caída de granizo.
La temperatura mínima en el estado de México será de 7 a 9 grados y la máxima de 22 a 24 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.
Chubascos y lluvias fuertes en el país
Persistirán circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste, noreste y sur del territorio nacional, en interacción con canales de baja presión extendidos sobre el norte, occidente, centro y sureste del país, aunados a inestabilidad atmosférica, propiciarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la república mexicana, excepto en la península de Baja California y Sonora, con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.
Prevalecerá el ambiente muy caluroso en el noroeste del territorio mexicano. Finalmente, una nueva onda tropical (número 14) se aproximará a las costas de Quintana Roo.