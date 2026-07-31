El valle de Toluca amaneció con temperatura de 10 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Esperamos un día con bruma por la mañana. Continuaremos con cielo de medio nublado a nublado con formación de tormentas por la tarde.

La temperatura máxima en el valle de Toluca será de 21 grados. Esperamos vientos de dirección este con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de 90 por ciento.

90% de probabilidad de lluvias en el valle de Toluca (Foto: SMN).



Para el estado de México, por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas con presencia de bruma. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura máxima en el estado de México será de 26 a 28 ghrados y la temperatura mínima será de 8 a 10 grados. Esperamos viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Circulación ciclónica provoca lluvias fuertes

El monzón mexicano en el noroeste del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Una circulación ciclónica en altura sobre el sur, sureste, oriente y centro del territorio nacional, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y canales de baja presión sobre el interior del país, además de la onda tropical número 22 que se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de la república mexicana, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Morelos, Puebla y Oaxaca.

La onda tropical 22 provoca chubascos (Foto: SMN).



Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 grados en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (norte), Durango (este y noroeste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

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