91% de alumnos logró colocarse en su primera opción de plantel educativo

Para el ciclo escolar 2021-2022, 557 mil 400 alumnos lograron una asignación en el nivel educativo básico, a través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución, según datos de la Secretaría de Educación del Estado de México.

A decir de la dependencia con este sistema el 91 por ciento de los alumnos logró colocarse en su primera opción de plantel educativo.

Cabe mencionar que luego de la publicación de resultados del SAID, se activa el Programa de Atención a Educación Básica (PAEB), que atiende a quienes por alguna circunstancia no efectuaron el proceso de preinscripción en el Sistema SAID, si la asignación no atiende a su condición actual de contexto y requiere cambio de escuela o turno

Este último funcionará a partir del 9 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2021.

Los interesados podrán consultar la disponibilidad de espacios y realizar el trámite en línea, ingresando a la página electrónica: www.edomex.gob.mx en el apartado “convocatorias”, en el banner PAEB.

