A la baja delitos de alto impacto en Toluca: Ricardo Moreno

El Presidente Municipal Ricardo Moreno presentó cifras alentadoras en varios delitos durante el periodo de enero a julio de 2025 en comparación con los últimos 10 años, números que reflejan una tendencia positiva.

Reitera alcalde que se trabaja para consolidar a la ciudad capital como un lugar seguro para todas y todos.

En la conferencia La Toluqueña, el alcalde informó que en materia de homicidios dolosos, se registró una notable disminución del 36.67%, posicionándose muy por debajo de la media nacional y alcanzando los niveles más bajos en los últimos 15 años.

Los secuestros disminuyeron 75% durante el mismo periodo; el robo de vehículos presentó una baja del 53.88%, mientras que las extorsiones han caído un 20.09%.

En cuanto al robo a casa habitación, se reporta una reducción del 33.11%, lo que posiciona a Toluca entre los municipios con menores índices desde 2017. Asimismo, el robo en transporte redujo 20.27%, el nivel más bajo desde 2015, y el robo a transeúntes disminuyó 31.84%, marcando la cifra más baja desde 2017.

La reducción del narcomenudeo alcanza un 47.59%, el nivel más bajo desde 2022, y las lesiones dolosas disminuyeron 14.30%, cifra más baja desde 2015. Es destacable también la disminución de la violencia familiar, que ha caído un 18.48%, alcanzando su nivel más bajo desde 2020.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras muestran una considerable baja en los índices de violencia y un aumento en la participación ciudadana.

Sin embargo, a pesar de estos logros, persisten desafíos significativos en la capital mexiquense, y Moreno Bastida destacó la necesidad de un enfoque integral que no solo dependa de las fuerzas policiales, sino que contemple el tratamiento de los factores que generan la criminalidad.

Es importante mencionar que la disminución de la delincuencia también se relaciona con la reducción de la pobreza en el país, dijo el primer edil, al presentar datos del INEGI, que indican que la pobreza moderada ha pasado de 43.5 millones a 31.5 millones de personas a nivel nacional, mientras que en el Estado de México ha descendido de 6.7% a 4.8%. El ingreso trimestral promedio de los hogares también ha aumentado, lo que sugiere que un crecimiento económico saludable puede contribuir a la seguridad pública.

Comentarios

comentarios