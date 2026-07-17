A mitad del camino, Toluca resplandece con 57 mil luminarias

A 18 meses del inicio de su gobierno, el Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó que actualmente el territorio cuenta con 57 mil luminarias en funcionamiento y existe la meta de alcanzar 70 mil al término de su gobierno, como parte de la estrategia para consolidar una ciudad mejor iluminada, más segura y con mayor cobertura en servicios públicos.

Los Senderos Seguros fortalecen la movilidad y la seguridad de mujeres, niñas, niños y adultos mayores.

El alcalde recordó que al asumir el gobierno, en enero de 2025, recibió una ciudad con un profundo rezago en infraestructura y servicios públicos; sin embargo, destacó que su administración trazó una ruta clara para revertir esa situación y recuperar la calidad de vida de las familias toluqueñas.

En materia de alumbrado público, Ricardo Moreno destacó que 25 mil luminarias inteligentes de gestión remota ya operan en el municipio y, durante este año, se instalarán 8 mil lámparas adicionales en zonas que históricamente carecieron de iluminación.

Como parte de esta estrategia, el gobierno municipal impulsa la creación de Senderos Seguros, espacios mejor iluminados que brindan mayor tranquilidad a quienes transitan diariamente hacia escuelas, centros de trabajo, parques y espacios públicos.

Al hacer un balance de los primeros 18 meses de gobierno, señaló que los resultados comienzan a reflejarse en calles, parques y espacios públicos recuperados, así como los primeros senderos construidos en San Mateo Otzacatipan, Filiberto Navas, avenida Alpinismo y La Crespa-Floresta, mientras que próximamente entrarán en operación nuevos corredores en Lombardo Toledano, San Cayetano Morelos y Manuel Buendía, en San Cristóbal Huichochitlán.

Al plantear los retos para la segunda mitad de la administración, destacó que una de las principales prioridades será extender la cobertura del alumbrado público, al pasar de las actuales 57 mil luminarias a 70 mil, para garantizar que todas las comunidades del municipio cuenten con iluminación suficiente y contribuir así a mejorar la seguridad y la calidad de vida de las familias toluqueñas.

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