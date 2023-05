A través del parto amigable, promueve IMSS Estado de México atención profesional y humanizada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente, a través del Modelo de Atención Materna Integral (AMIIMSS), promueve en Unidades de Medicina Familiar y hospitales la atención amigable para la mejora de calidad de los servicios médicos otorgados a mujeres embarazadas y en estado de puerperio.

El Hospital General de Zona No. 252 cuenta con personal especialista e infraestructura para brindar acompañamiento a la mujer antes, durante y después del parto. (Foto: Especial).

Con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se conmemora cada 28 de mayo, esta Representación centra sus esfuerzos en fortalecer y dignificar la atención de la población femenina en los servicios de salud.

La jefa del Servicio de Ginecología del Hospital General de Zona (HGZ) No. 252, en Atlacomulco, doctora Mónica Lizbeth Carrasco Serrano, destacó que la infraestructura de este hospital en particular cuenta con equipamiento y personal especializado, lo que garantiza una atención profesional y humanizada.

Una de las principales fortalezas del HGZ No. 252 es la atención personalizada de las mamás en cubículos individuales donde se lleva a cabo el parto amigable, dando prioridad a la posición que la mamá elija y acompañada por personal de salud en todo momento para su monitoreo.

Cada habitación permite privilegiar la privacidad de las madres contando con lo necesario para que el ginecoobstetra y el pediatra otorguen la vigilancia tanto a ella como al recién nacido; asimismo, se privilegia el alojamiento conjunto inmediato y la lactancia materna.

Cuenta con una innovadora área de prelabor donde pueden realizar los ejercicios de respiración y relajación previo a al parto; un área de choque obstétrico donde llegan la pacientes de alto riesgo. Además de una ruta específica para la llegada de mujeres que son trasladadas en ambulancia.

La colaboración comprometida del equipo de salud de este hospital ha contribuido a la atención adecuada, de calidad y humanizada de más de 500 partos desde octubre de 2022 a la fecha, destacó la doctora Carrasco Serrano.

Sharon “N”, quien recibió recientemente a su primer hijo en este hospital, destacó “es una buena atención; recibí información de los doctores, de las enfermeras, para saber cómo darle de comer a mi bebé, saber por qué llora, checaron mis medicamentos, mi hora de comida, es un buen hospital”.

También Gloria “N” fue atendida para su segundo parto en este HGZ y “desde la primera vez que vine me atendieron bien, no tuve ningún problema, son muy buenas personas, en cosas que no entendía siempre me explicaron, me sentí a gusto aquí, en este nuevo hospital”.

