Abanderó UAEM a 420 atletas rumbo a los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) abanderó a la delegación integrada por 420 estudiantes —235 hombres y 185 mujeres— que la representarán en 26 disciplinas durante los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, a realizarse del 23 de abril al 23 de mayo en distintas sedes del país.

El representativo de la Universidad Autónoma del Estado de México competirá en 26 disciplinas del 23 de abril al 23 de mayo.

La ceremonia se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Lic. Adolfo López Mateos”, donde la rectora Martha Patricia Zarza Delgado entregó la bandera universitaria a la nadadora Verónica Vega Vidal, además de otorgar de manera simbólica kits deportivos a las y los atletas.

En su mensaje, Zarza Delgado destacó que portar los colores de la UAEMéx -que será sede de la competencia en nueve disciplinas- implica representar una historia bicentenaria, así como los valores y el sentido progresista de toda la comunidad universitaria. “El deporte es una vía de transformación para nuestra universidad. Esta es la universidad que impulsa y reconoce el esfuerzo de sus deportistas”, expresó.

Por su parte, el secretario de Gobernanza Universitaria, Jorge Alejandro Vásquez Caicedo, subrayó que el éxito no solo se mide por los resultados, sino también por la forma en que se compite, al tiempo que recordó que cada integrante de la delegación representa a una comunidad de más de 100 mil estudiantes.

Asimismo, señaló que la bandera simboliza la identidad universitaria, el compromiso con la excelencia y el orgullo de pertenecer a una institución pública que apuesta por la transformación a través del deporte.

En tanto, la directora de Cultura Física, María Fernanda Villegas Rodríguez, afirmó que este acto trasciende lo protocolario, al representar la identidad, la confianza y el espíritu que cada deportista llevará a la máxima justa universitaria del país.

A su vez, Yael Emiliano Nava Villa, estudiante de la Facultad de Ingeniería y máximo medallista de la UAEMéx en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2025 en natación, destacó que las y los atletas son embajadores de su universidad.

“No solo somos deportistas, representamos valores, identidad y compromiso con la excelencia”, afirmó, al tiempo que llamó a sus compañeras y compañeros a competir con determinación, respeto y orgullo.

Finalmente, agradeció el respaldo de autoridades, entrenadores y familias, y reconoció el liderazgo de la rectora, cuya visión —dijo— impulsa el desarrollo integral del estudiantado.

La UAEMéx participará en disciplinas como ajedrez, atletismo, bádminton, basquetbol, boxeo, esgrima, e-sports, frontón, fútbol rápido y asociación, gimnasia aeróbica, halterofilia, judo, karate do, kickboxing, luchas asociadas, natación, pádel, porras y animación, rugby, softbol, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol de playa.

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