Abre DIF Municipal convocatoria para poner a bailar a las personas adultas mayores

La música, el baile y el entusiasmo llegaran a todos los rincones de la capital con “Toluca se pone en Ritmo”, una oportunidad para descubrir el talento de las y los adultos mayores directamente en sus comunidades.

Invita Rocío Pegueros a participar en “Toluca se pone en Ritmo”, concurso que recorrerá las cinco regiones del municipio

(Foto: Especial).

Este programa busca convertir el baile en un espacio de convivencia, activación física e inclusión social, pues la convocatoria está dirigida a parejas de conformación libre, cuyos integrantes tengan 60 años o más y residan en el municipio, quienes participen podrán mostrar su talento y energía en los géneros de danzón, cumbia, folclor y rock and roll, los cuales pondrán a prueba su ritmo y coordinación; actitud y seguridad; técnica; originalidad y proyección escénica.

Las inscripciones estarán abiertas del 27 al 31 de julio, mientras que las audiciones se realizarán del 3 al 7 de agosto, recorriendo las cinco zonas del municipio, San Andrés Cuexcontitlán, Los Sauces, Alameda Central, Seminario y Capultitlán.

Quienes avancen continuarán con la etapa de ensayos, del 10 al 14 de agosto, en sedes distribuidas estratégicamente para facilitar la participación de todas las parejas clasificadas, pues el DIF Toluca dará clases masivas de baile diseñadas para fortalecer la confianza de los concursantes y perfeccionar sus movimientos.

Posteriormente, del 17 al 21 de agosto, se llevarán a cabo las eliminatorias regionales donde se definirán los finalistas del certamen, para dar paso a la gran final el 31 de agosto, en el Teatro Morelos, donde las parejas disputarán una bolsa de premios de 150 mil pesos, distribuida en 75 mil para el primer lugar, 50 mil para el segundo y 25 mil para el tercero.

Además del reconocimiento del público, estas actividades que impulsa el gobierno que encabeza el alcalde Ricardo Moreno a través del DIF, deja en evidencia la participación activa y trato digno que tiene el sector en el municipio, al tiempo que fomenta la cohesión y reconstrucción del tejido social.

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