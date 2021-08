Abre GEM convocatoria del Programa De Atención A Educación Básica

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, informa que, a partir de las 9:00 horas del 9 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2021, estará en funcionamiento el Programa de Atención a Educación Básica (PAEB), para el Ciclo Escolar 2021-2022.

Atiende programa a estudiantes que por alguna circunstancia no efectuaron el proceso a través del SAID, cuya asignación no responde a sus necesidades, así como a quienes requieren cambio de escuela y/o turno en grados intermedios, o que provienen de otras entidades o países. (Foto: especial).

Este programa atenderá a estudiantes que por alguna circunstancia no efectuaron el proceso de preinscripción en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), a quienes cuya asignación a través del SAID no atiende a sus necesidades, así como a las y los alumnos que requieren algún cambio de escuela y/o turno en grados intermedios.

Con base en la estrategia educativa del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, la Secretaría de Educación del Estado de México busca garantizar que todas las niñas y niños mexiquenses tengan acceso a la educación básica en los niveles preescolar, primaria y secundaria; en este sentido, los interesados podrán consultar la disponibilidad de espacios y realizar el trámite correspondiente ingresando a la página: www.edomex.gob.mx, en el apartado PAEB.

Si es alumno(a) de nuevo ingreso y no cuenta con folio SAID, deberá tener a la mano los siguientes documentos: acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela a la que se desea inscribir, boleta y/o certificado del último grado de estudios, así como los datos de la madre, padre de familia o tutor.

Si cuenta con folio SAID y busca cambio de escuela, requiere folio del comprobante de preinscripción o la CURP del alumno(a), y Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la institución a la que desea el cambio.

También podrán inscribirse los alumnos(as) que estudian en el Estado de México y desean cambio de escuela; si el ciclo escolar anterior lo cursaron en otro estado de la República o si estudiaron en una escuela particular.

Si el alumno(a) procede de otro país o se encuentra en una situación distinta a las enunciadas, deberá dirigirse al subsistema educativo estatal, a través del correo electrónico depconesc@edomex.gob.mx o controlescolar@seiem.gob.mx para el subsistema educativo federalizado.

Es importante mencionar que todo trámite es gratuito y deberá realizarse en línea a través del portal del Gobierno del Estado de México. La falsedad de información es causa de nulidad y el movimiento solicitado estará sujeto a la disponibilidad de espacios.

Para mayores informes, se pueden comunicar al Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) 800-696-9696, o a través de los correos electrónicos, de acuerdo al nivel educativo correspondiente paeb.preescolar@edugem.gob.mx, paeb.primaria@edugem.gob.mx, o paeb.secundaria@edugem.gob.mx.

