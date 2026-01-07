Abre Secretaría de Cultura convocatoria Alas y Raíces

Como parte del programa Alas y Raíces, la Secretaría de Cultura federal ha presentado la convocatoria para conformar la programación de presentaciones artísticas 2026.

Alas y Raíces es el programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil cuyo objetivo es acercar la cultura a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años a través de actividades lúdicas y recreativas (Foto: Especial).

Alas y Raíces es el programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil cuyo objetivo es acercar la cultura a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años a través de actividades lúdicas y recreativas. Para ello, son seleccionados a través de una convocatoria proyectos multidisciplinarios. En ella pueden participar compañías de arte circense; danza contemporánea y teatro de calle.

Los grupos artísticos interesados en participar en esta convocatoria deberán presentar un proyecto que esté dirigido a las infancias con propuestas para foros al aire libre o espacios cerrados; la propuesta deberá ser original y excluir personajes a programas de televisión o películas. Además, deberá contar un mensaje positivo para las infancias.

En entrevista para Así Sucede, Guillermina Pérez, coordinadora nacional del programa Alas y Raíces, precisó que se trata de una convocatoria muy específica que busca reforzar actividades artísticas para bebés, niños, niñas y adolescentes.

«Lo que nos interesa con esa convocatoria es fortalecer lo que nosotros pensamos que estamos carentes. Es decir , estamos buscando compañías que trabajen danza contemporánea para niños y niñas porque creemos que no hemos tenido lo suficiente. Estamos buscando teatro de calle y teatro que tenga que ver con el arte circense y estamos buscando propuestas que se puedan adaptar tanto espacios convencionales, es decir, teatros, espacios culturales, así como a espacios no convencionales y espacios públicos», indicó .

Cada proyecto seleccionado recibirá una remuneración de 45 mil pesos y el comité organizador será el encargado de designar las sedes en que deberán presentarse.

La convocatoria abrió este 5 de enero y cerrará el próximo viernes 30 de enero. Los trabajos seleccionados se darán a conocer el miércoles 4 de marzo y deberán presentarse en el transcurso de los próximos meses teniendo como fecha límite el mes de octubre de este año.

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