Abuzeid Lozano asume Secretaría de Asuntos Agrarios del PVEM en Edomex

Abuzeid Lozano Castañeda tomó protesta como secretario de Asuntos Agrarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de México, un cuadro político clave de la región norte de la entidad, particularmente del municipio de Ixtlahuaca.

Como parte de su nueva encomienda, Lozano Castañeda señaló que su prioridad será atender la problemática de la tenencia de la tierra, con el objetivo de resolver conflictos derivados de la falta de regularización de propiedades (Foto: Jimena Ruelas).

El nuevo secretario, expriista, fue presidente municipal de Ixtlahuaca entre 2022 y 2024, además de desempeñarse como delegado federal del Registro Agrario Nacional (RAN) y secretario de Ganadería de la CNC, con experiencia enfocada en los ámbitos legislativo y agrario.

Como parte de su nueva encomienda, Lozano Castañeda señaló que su prioridad será atender la problemática de la tenencia de la tierra, con el objetivo de resolver conflictos derivados de la falta de regularización de propiedades. Para ello, adelantó que se brindará asesoría legal iniciando en los 20 municipios gobernados por el PVEM, con la intención de extender el apoyo a los 105 comités del partido en la entidad.

“Hoy vamos a desempeñar esta cartera porque tenemos que trabajar en algo que es muy importante en todo el país, que es la tenencia de la tierra”, expresó.

El funcionario también destacó la importancia de la unión familiar como base social y planteó la necesidad de mantener coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, bajo la premisa de construir acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, afirmó que el partido se ha consolidado como la segunda fuerza política en el estado de México y es por ello que suma perfiles con gran trayectoria como Abuzeid.

En el evento también participó Héctor Velasco, quien subrayó que, más allá de los cambios partidistas, las causas agraristas deben mantenerse vigentes.

“La trinchera puede cambiar, pero la causa no. Y esa oportunidad se la tenemos que agradecer con mucha responsabilidad al partido verde a nivel nacional con el Partido Verde en el estado”, concluyó.

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