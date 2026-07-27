Accidentes en casa, vigilancia sanitaria, seguridad y bienestar animal en la agenda del lunes

1. A lo largo del periodo vacacional de verano el índice de accidentes que se presentan de manera doméstica llega a incrementarse entre un 10 y 20 por ciento de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Se calcula cada año 730 mil niños padecen un accidente que pudo haber sido prevenido en casa.

2. Con el incremento de las temperaturas y las actividades deportivas en el periodo vacacional de verano, la Secretaría de Salud del Estado de México ha incrementado las acciones en materia de verificación y capacitación para prestadores de servicios y aquellos establecimientos dedicados al manejo de alimentos con el objetivo de evitar enfermedades gastrointestinales, así como de garantizar el manejo adecuado de los insumos.

3-. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del estado de México informó que, hasta el momento, el Ayuntamiento de Toluca no ha solicitado apoyo técnico para atender las grietas y hundimientos registrados en el Barrio de Santa Clara y otras colonias, por lo que será el ayuntamiento quien continúe con las investigaciones anunciadas.

4. La comision de delitos relacionados con el sector industrial, como el robo de mercancía, de vehículos y extorsión, suelen realizarse por bandas organizadas que operan de manera regional entre varias entidades federativas, lo que dificulta la identificación y la detección de su modus operandi.

5. La presidenta de la Comisión Especial de Cuidado y Bienestar Animal del Congreso mexiquense, Paola Jiménez Hernández, adelantó que impulsará una agenda para fortalecer la aplicación de la Ley de Bienestar Animal, con especial atención en los municipios donde se concentra el mayor número de casos de maltrato y abandono.

6. La Secretaría de Seguridad del Estado de México, a través de la Unidad de Asuntos Internos, mantiene recorridos de supervisión dentro del Operativo «Vacaciones de Verano 2026» con el propósito de prevenir, identificar y atender posibles actos irregulares o malos manejos por parte de policías estatales durante el despliegue institucional.

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