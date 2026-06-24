Acción Nacional única opción para el cambio en el país: Enrique Vargas

El vicecoordinador del grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, celebró que Acción Nacional se esté preparando con tiempo para que llegado el momento tenga a los mejores hombres y mujeres que encabezarán las candidaturas 2027 a diputaciones locales y federales, así como presidencias municipales.

Liderazgos de otros partidos políticos han mostrado su deseo de sumarse al PAN.

Destacó que la militancia azul, trabaja con estrategia y recorriendo los municipios del Estado de México para dar a conocer quién es Acción Nacional y su trabajo al frente de Presidencias municipales con excelentes resultados, como Metepec, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan localidades donde se refrendará el triunfo y se ampliará a otros Distritos y Municipios de diferentes regiones de la entidad.

Durante el anuncio del inicio del proceso para la selección de Coordinadores del Cambio y Defensores de la Familia, Vargas del Villar dijo que ante la caída de Morena en las encuestas, el PAN se convierte en la fuerza política alternativa para derrotar al partido guinda y México inicie el camino del crecimiento. «Acción Nacional es el partido de los ciudadanos, es la primera fuerza política de oposición y en el 2027 nos va a ir muy bien porque hay trabajo y unidad», enfatizó.

Dijo que la estrategia que arranca en el Estado de México que incluye 12 municipios mexiquenses en su primera etapa, permitirá sumar perfiles de hombres y mujeres comprometidos con su estado y país y así el panismo mexiquense se convierta en un referente a nivel nacional.

El Senador por el Estado de México, desmintió a quienes pretenden engañar a la ciudadanía de su «salida» del PAN cuando ya desde hace varios años no militaban en este, por el contrario afirmó, hay liderazgos de otros partidos que se quieren sumar a los trabajos porque saben que la mejor ruta para el 2027 es Acción Nacional.

Vargas del Villar, invitó a la población a que participe y se derrote al partido de las mentiras y narco gobiernos, porque Morena no es invencible y eso ha quedado demostrado en las más recientes jornadas electorales donde la ciudadanía les ha negado el voto.

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