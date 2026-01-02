Acciones ante contingencias ambientales distan mucho de cumplirse: Dante Álvarez

El ambientalista Dante Álvarez Jiménez señaló que las medidas de prevención durante las contingencias ambientales en la entidad no se cumplen de manera integral, debido a la omisión de protocolos establecidos y a la reducción en la transparencia del monitoreo atmosférico.

Dante Álvarez (Foto: Sonia Vilchis).

De acuerdo con el especialista, el programa de contingencias vigente no se limita a la restricción de circulación vehicular (Hoy No Circula), sino que incluye la suspensión de actividades industriales contaminantes, como la elaboración de cerámica y tabiques. No obstante, Álvarez Jiménez reportó que en las últimas tres contingencias no se registraron operativos dirigidos a estos sectores.

El ambientalista calificó como «protocolarias» las contingencias decretadas durante Navidad y Año Nuevo, al ser atribuidas únicamente a la pirotecnia y fogatas. Afirmó que, aunque estas son fuentes contaminantes, los estudios de los últimos 10 años muestran una calidad del aire persistentemente regular y mala. Según sus estimaciones, si el Gobierno del Estado de México (GEM) aplicara estrictamente la norma mexicana, tan solo en el mes de noviembre se habrían declarado 10 contingencias adicionales.

Álvarez Jiménez también advirtió sobre un retroceso en la gestión ambiental de la actual administración estatal. Denunció una disminución en el número de estaciones de monitoreo de la calidad del aire y señaló que las unidades en funcionamiento no registran adecuadamente las partículas PM 2.5 y PM 10, las cuales representan el mayor riesgo para la salud. Asimismo, recordó que durante la temporada seca del año pasado el sistema fue apagado, impidiendo conocer los niveles reales de polución alcanzados.

Finalmente, el experto destacó que, pese a la existencia de un amparo legal para que el gobierno de Delfina Gómez reconozca los máximos permitidos por la norma mexicana, la orden no se ha ejecutado correctamente. Identificó como las principales fuentes de contaminación en el Valle de Toluca a la industria, el transporte público y la ausencia de operativos eficaces contra la quema de pastizales y la pirotecnia.

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